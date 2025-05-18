電腦展概念股 外資搶進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
輝達執行長黃仁勳（左四）昨（17）日與台灣供應鏈餐敘，科技巨頭齊聚，被稱為「兆元宴」，第一排左起為緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（左四）昨（17）日與台灣供應鏈餐敘，科技巨頭齊聚，被稱為「兆元宴」，第一排左起為緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢。記者潘俊宏／攝影

台北國際電腦展（Computex）將在20日登場，輝達執行長黃仁勳已抵台，昨（17）日宴請供應鏈夥伴，並將於明日發表演講。在題材與人氣匯集下，近來外資買超力挺的「電腦展概念股」如台積電、廣達、光寶科等16檔，為近期布局首選。

外資已連續11個交易日買超台股，累計金額達2,164億元，買超標的多以科技權值股為主，帶動指數一路彈升。專家建議，Computex向來被視為科技業發展的重要風向球，因此近五日外資買超的「電腦展概念股」，將躍居引領指數挑戰年線的領頭羊。

統計近周外資力挺的「電腦展概念股」包括：聯電、台積電、廣達、華邦電、金像電、宏碁、奇鋐、順達、光寶科、技嘉、威剛、鴻海、緯創、智邦、智原、神基等。

產業來看，以電腦及周邊設備、半導體、電子零組件為主。籌碼面來看，近五日以聯電獲得外資買盤5.6萬張最高，其次台積電、廣達也分別獲得3.1萬張買超。華邦電、金像電外資買超也在萬張以上。有電腦展題材、又有外資加持，股價表現也相對強勢，華邦電近一周大漲15.4%最飆，其次奇鋐、順達也分別有13.6%、8.1%的漲幅。

統一投顧董事長黎方國表示，本周Computex將開展，觀察篩選出來的相關電腦展概念股，題材跟籌碼面兼具，且很多都是黃仁勳「兆元宴」的座上賓。黃仁勳之前的中東行，拿下數十萬顆AI晶片訂單，有利供應鏈後續表現。

兆豐投顧董事長李秀利指出，原本市場擔心搶運潮之下提前拉貨，下半年會旺季不旺，不過近期美國總統川普帶領科技巨頭拜訪沙烏地阿拉伯，簽下大訂單，預計斥資共逾千億美元（逾新台幣3兆元）進行AI大基建。雖然相關訂單不會在今年都全數出貨，但是細水長流，也讓市場對AI後市更為樂觀。

台積電 外資 電腦展

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