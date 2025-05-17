全體上市公司第1季稅前純益1.11兆元 年增28.24%

臺灣證券交易所統計，不含14家金控在內全體上市公司第1季稅前純益1.11兆元，較去年同期成長28.24%，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不包括14家金控）第1季財報分別為937家及88家，除福懋油外，其餘已完成公告申報作業。

證交所分析，第1季財報獲利的上市公司797家，約占78%，較去年同期成長計497家，約占48%。

其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩而電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求強勁，帶動獲利成長。其他電子業則受惠AI伺服器及半導體與光子測試解決方案需求強勁，致獲利上升。

獲利衰退產業主要為其他業、金融保險業及汽車工業。其他業受基期較高及提列鉅額預期信用減損損失，獲利銳減。金融保險業受國際金融市場波動影響，股市劇烈震盪，致獲利衰退。汽車工業則受轉投資事業表現不佳及整體車市景氣回檔之影響，致獲利衰退。

證交所提醒，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料。

至於公開資訊觀測站「投資專區」中的「財務重點專區」，是將公開資訊觀測站所揭露資訊依九項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，可多加利用，作為投資決策參考。