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瑞銀策略報告…三多助攻 上看23,870點

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近來強力反彈，外資瑞銀證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，台股後續將有三大利多浮現，後市不看淡，預期指數將上看23,870點。

瑞銀指出，台股三大利多首先是，下周即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）將成為潛在的利多催化劑；其次，多檔主動型ETF商品陸續掛牌，為市場增添新的推升力量；第三，多數ETF將陸續於5月至6月進行再平衡交易（Rebalancing），有機會激勵股價上漲。

瑞銀台股策略分析師陳玟瑾提到，儘管今年初以來，台灣股市中散戶參與度下降，台灣股票型ETF卻呈現相反趨勢，參與度持續成長。累計今年前四月的ETF的總受益人數持續增加，這與市場修正期間，投資人傾向布局以追求較高收益的歷史模式一致。陳玟瑾認為，隨著政府鼓勵「主動型ETF產品」，ETF受益人數仍有可能繼續上升。5月初已有一檔主動型國內股票ETF上市，而另有四檔正在籌備中。

瑞銀表示，市場近期反彈，持續看好台積電（2330）及其他個股，包括日月光投控、廣達、台達電、京元電子、儒鴻、以及旭隼。接下來也將關注即將登場的COMPUTEX，視其為最新的潛在利多催化劑。

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