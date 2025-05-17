台股520行情 拚收復年線…指數震盪盤堅

台股昨（16）日在市場追多氛圍不墜下，指數震盪盤堅，終場上漲113點、收21,843點，再攀波段反彈新高。分析師指出，市場持續偏多，尤其指標高檔鈍化、外資持續買超、籌碼乾淨沉澱，使得指數一路驚驚漲，台股520行情力拚年線大關。

加權指數昨天開平震盪緩步墊高，電子股占成交比重降至五成以下，盤面上受輝達台灣總部傳出有望落腳北士科，帶動士林三寶（士電、新紡、士紙）及資產股走高；重電能源族群則因核三廠2號機除役效應表現亮眼，尾盤台積電（2330）、國泰金、富邦金都有大單敲進，推升指數漲逾百點。

台股觀盤重點與後市展望

三大法人共計買超118.8億元，其中外資買超156.8億元，主要買超長榮、陽明、萬海、台積電、國泰金等，連11買、累計買超2,165億元；投信賣超31.9億元、轉買為賣；自營商賣超6.1億元，連二賣、累計賣超9.9億元。八大公股行庫逢高調節34億元。

凱基投顧指出，本周台股跟隨著美股開高走高，周線大漲928點，漲幅4.4%，成交金額放大至1.83兆元，周線連四紅，量價齊揚順利站穩季線，短多格局可望延續。

法人分析，由於KD指標呈現高檔鈍化，短線行情還有走揚空間；外資本月以來，連續11個交易日買超，推升行情一路上漲；籌碼乾淨沉澱，融資餘額從上月股災以來，已降了約700億元，三大跡象顯示，下周指數將有機會力拚22,299點的年線大關。

展望後市，綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，大型雲端服務供應商（CSP）未調降資本支出，以及優於預期的展望，讓市場目光再度回到AI伺服器相關族群上。

從近期舉行法說會的大型權值股公司說法判斷，客戶訂單並未下修，第2季營運預期有不錯的表現，可望帶動相關散熱、載板、BBU等族群表現。

不過，仍要觀察美國景氣是否因關稅政策而轉為衰退，以及美股走勢與資金動能的變化，美國與各國就關稅協議的談判進展。另外COMPUTEX開展，廠商所秀出的新技術與商機、520總統就職周年，都可望帶動行情偏多。