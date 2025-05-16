台積電期站上千元 指數上衝21,900大關

台指期夜盤16日在外資連11買，波段爆買逾2,000億元下，雖以21,821點、下跌2點開出後，回測21,800點整數大關，但在美股電子盤持續反彈帶動下，一度上衝至21,930點、上漲107點，在晚間9點半時，受獲利回吐賣壓牽制，行情在21,900關卡上下游走、上漲約70點。

美國總統川普展開中東行，成果豐碩，並為美國科技企業打開AI市場大門，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等巨頭都斬獲不少訂單中，美股16日電子盤走高，投資者樂觀情緒繼續推動市場延續本周以來的漲勢，道瓊指數電子盤漲逾100點，也帶動台指夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，重返千元大關，最高來到1,005元、上漲9元、漲幅0.5%；電子、半導體期也分別上漲0.3%、0.01%。

台股16日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲113點，收21,843點，其中，外資現貨買超156.9億元，連11買、合計買超金額突破2,000億元大關，來到2,165.2億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單小減1口、至37,207口，投信、自營商則是分別賣超31.9億元、6億元，三大法合計買超118.8億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，16日台股價漲量縮，收實體紅K，沿5日均線上漲，但KD進入超買區超過一周，短線上留意開始轉震盪，不過，在型態上，指數低點未低於前一天低點，高點突破前一天高點，短線仍在強勢架構中，且短期均線上揚提供支撐，後市待量能回升，就能挑戰上檔半年線與年線。