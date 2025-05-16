興櫃一周回顧／兆捷科技飆升45%

觀察近一周興櫃市場表現，在來毅數位新掛牌下，興櫃檔數來到354家。據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.1%，表現最強興櫃股由電子化學特殊氣體供應商兆捷科技（6959）奪下，周漲超過45%。

根據櫃買中心昨（16）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額達109.24億元、成交1.48億股、成交10.81萬筆，市場投資情緒轉佳，三項數據均高於前一周；另外從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周12檔增加至27檔。

本周漲幅前十強落在17.2%至45.6%之間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，共入列五檔，其次為生技醫療業三檔，另外有兩檔為化學工業及文化創意。