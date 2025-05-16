ETN趨勢導航／富邦蘋果正二 N 漲9.6%

台股受惠美中貿易戰休兵，人工智慧（AI）股利多接踵而至，本周延續盤堅走勢，並克服季線反壓，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周大漲9.64%，奪下冠軍寶座。

美中雙方同意互降關稅90日，加上美商務部撤銷拜登AI晶片出口限制、沙國宣布大舉投資AI、美4月通膨數據低於預期等正面訊息，激勵市場買盤回籠，統計集中市場單周漲928點或4.44%，連四紅，櫃買市場周線漲7.37點或3.29%，連二漲。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，前十名績效打敗兩市大盤，富邦蘋果正二N以單周上漲9.64%居冠，富邦存股雙十N、元大ESG配息N分居第二、三位，單周漲幅各為7.13%、6.83%。

本周前段班主要分布於市值型、高股息、半導體等特色，包括元大ESG高股息N、元大台股領航N、元大櫃買半導體N等。