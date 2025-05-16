一周熱門零股／台積、高股息 ETF 搶鏡

台股本周焦點在於美中關稅戰停火、美國商務部撤銷拜登政府時期AI出口管制、輝達與超微中東大豐收等利多，不僅行情收復季線，並一度上衝至21,800點，帶動台積電（2330）等權值股、高股息與市值型ETF，再次成本周零股市場聚焦點。

市場專家指出，短線影響市場焦點之一，在於美國總統川普此次中東行，包括沙烏地阿拉伯承諾四年內向美國投資6,000億美元，並與卡達完成鉅額經濟交換協議，同行的輝達、超微、谷歌等商界天團接單大豐收，同時川普最後一站訪問的阿聯，從現在到2027年每年將進口50萬枚輝達高階晶片，台灣相關供應鏈間接受惠，帶動台積電等AI供應鏈成為零股市場聚焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、長榮、元大台灣50、群益台灣精選高息、陽明、廣達、富邦台50，十檔標的交易量從972萬至292萬股，較前一周略為增溫。

零股市場未來焦點，法人圈認為，將在美國近期公布經濟數據中，尋找受關稅影響的蛛絲馬跡，此外，各國關稅談判進度趨於樂觀，將持續帶動零股市場走向。