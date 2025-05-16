一周熱門零股／台積、高股息 ETF 搶鏡
台股本周焦點在於美中關稅戰停火、美國商務部撤銷拜登政府時期AI出口管制、輝達與超微中東大豐收等利多，不僅行情收復季線，並一度上衝至21,800點，帶動台積電（2330）等權值股、高股息與市值型ETF，再次成本周零股市場聚焦點。
市場專家指出，短線影響市場焦點之一，在於美國總統川普此次中東行，包括沙烏地阿拉伯承諾四年內向美國投資6,000億美元，並與卡達完成鉅額經濟交換協議，同行的輝達、超微、谷歌等商界天團接單大豐收，同時川普最後一站訪問的阿聯，從現在到2027年每年將進口50萬枚輝達高階晶片，台灣相關供應鏈間接受惠，帶動台積電等AI供應鏈成為零股市場聚焦點。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、長榮、元大台灣50、群益台灣精選高息、陽明、廣達、富邦台50，十檔標的交易量從972萬至292萬股，較前一周略為增溫。
零股市場未來焦點，法人圈認為，將在美國近期公布經濟數據中，尋找受關稅影響的蛛絲馬跡，此外，各國關稅談判進度趨於樂觀，將持續帶動零股市場走向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言