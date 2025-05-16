就市論勢／網通、光電、金融 帶勁

盤面分析

晶圓龍頭大廠昨（16）日拉尾盤，台股終場漲113點，指數收在21,843點。

貿易戰降溫，帶動市場投資情緒回穩，台股順利收復關稅大跌缺口，並站穩季線、持續向半年線挺進，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）下周登場、輝達執行長黃仁勳來台等，預期相關AI話題持續發酵。

臺灣證交所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資，邀請20多家業者舉辦科技島主題式業績展望會，搭配黃仁勳及多家科技大廠高層演講，以及晶圓龍頭大廠技術論壇，揭露A14最先進製程技術，除吸引投資人再度聚焦AI趨勢發展，預料這波反彈將由AI概念股引領指數向上。

投資建議

台股籌碼面呈穩定狀態。隨這波融資急降溫，波段減幅近35%，不僅提供台股籌碼面安穩大優勢，也讓市場注意力再度回到經濟環境對基本面的影響。

雖然市場情緒回溫，但在選股上，仍建議採多元平衡布局方式，科技族群可聚焦半導體製造、IC設計與IP股、邊緣運算、網通、光電，非電族群可以消費性及非必需性消費品、金融、高殖利率族群為主。