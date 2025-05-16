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台股本週大漲928點 上市公司總市值衝破70兆元

中央社／ 台北16日電
美中關稅戰降溫，推升本週台股大漲928.65點或4.44%，週五集中市場指數收在21843.69點。（本報資料照片）
美中關稅戰降溫，推升本週台股大漲928.65點或4.44%，週五集中市場指數收在21843.69點。（本報資料照片）

美中關稅戰降溫，推升本週台股大漲928.65點或4.44%，週五集中市場指數收在21843.69點。根據證交所統計，全體上市公司總市值衝上新台幣70兆2427億元，站回70兆元大關，較上週增加約2.97兆元。

產業別指數方面，本週以航運類指數上漲12.81%，漲幅最大；跌幅最大則是水泥類指數下跌1.90%。其他未含金融類指數上漲811.11點，漲幅約4.47%，未含電子類指數上漲625.88點，漲幅約3.42%，未含金融電子類指數上漲405.58點，漲幅約2.96%。

本週全體上市股票成交金額為1兆7062億元，股票成交量週轉率為2.24%。成交金額前3名產業分別為半導體類，成交金額4546.53億元，占全體上市股票交易金額比重26.65%；電腦及週邊設備類成交金額2270.46億元，占比13.31%；航運類成交金額1944.07億元，占比11.39%。

累計今年初開盤迄今共86個交易日，集中市場總成交金額為29兆7949億元，市場日平均成交金額3464.53億元，股票成交量週轉率34.24%，股票日平均成交量週轉率0.40%。

台股 新台幣 股票 關稅

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