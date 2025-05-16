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外資周買超996億元 長榮、陽明進買超前十大、金融股有6檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股16日收21,843.69點，上漲113.44點，大盤指數本周上漲928.65點， 漲幅4.44%， 周線連四紅，外資本周買超996.91億元， 周買超前十大個股中， 金融股占6檔，貨櫃股的陽明海運（2609）及長榮（2603）也進榜， 電子股則以聯電（2303）及南亞科（2408）最受青睞。

台股早盤以21,731.88點開出，指數一度翻黑至21,697.85點， 高點則達21,854.5點，終場收在21,843.69點，漲幅0.52%，本周上漲928.65點， 漲幅4.44%， 周線連四紅， 統計台股5月來上漲1,608.66點。

三大法人16日合計買超116.89億元， 包括外資買超157.13億元；投信賣超34.17億元；自營商賣超（合計）6.07億元，其中自營商（自行買賣）買超9.69億元、自營商（避險）賣超15.76億元。

統計外資5月以來持續買超台股， 已連續11個交易日買超， 本周外資買超金額則達996.91億元，以外資本周買超個股來看，周買超前十大依序是中信金、 陽明、國泰金、長榮、 聯電、南亞科、新光金、台新金、凱基金、兆豐金。

外資本周買超中信金15萬4,379張，居周買超個股冠軍，其次是買超陽明97,551張；長榮本周也獲外資買超57,227張；另外，萬海雖未進周買超前十名，本周也獲外資買超37,302張；台積電則是獲外資買超31,546張。

統計本周外資賣超前十大個股依序是群創、仁寶、神達、國喬、台灣虎航、中鼎、中鋼、長榮航、英業達、和碩等。

台股 外資 金融股

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