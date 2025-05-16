聽新聞
0:00 / 0:00
外資買超157億、連11買 爆買這幾檔金融股及貨櫃三雄
台股16日收21,843.69點，上漲113.44點，三大法人中僅外資買超157.13億元，5月以來連續11個交易日買超台股，統計外資買賣超個股發現，金融股占買超前十名中的6檔，貨櫃三雄也全在榜內， 科技股則僅聯電（2303）進榜。
台股早盤以21,731.88點開出，指數一度翻黑至21,697.85點， 高點則達21,854.5點，終場收在21,843.69點，漲幅0.52%，本周上漲928.65點， 漲幅4.44%， 周線連四紅， 統計台股5月來上漲1,608.66點。
三大法人合計買超116.89億元， 包括外資買超157.13億元；投信賣超34.17億元；自營商賣超（合計）6.07億元，其中自營商（自行買賣）買超9.69億元、自營商（避險）賣超15.76億元。
外資5月以來持續買超台股， 已連續11個交易日買超；統計外資買超前十大個股中，金融股占6檔，外資買超中信金39,828張最多， 其次則是買超陽明38,389張，另外，長榮及萬海也獲外資買超。
聯電為外資買超前十大中唯一的科技股，單日獲外資買超12,067張；台積電（2330）也獲外資買超1,082張， 連六買， 股價收在998元，上漲5元， 漲幅0.5%。
外資賣超前十大個股中， 群創居賣超個股冠軍，單日遭外資賣超14,315張，其次是賣超仁寶12,124張，神達及和碩也是外資賣超股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言