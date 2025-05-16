證交所形式審閱結果出爐 這檔股票20日起恢復普通交易

臺灣證券交易所16日宣布，上市公司（14家金控公司外）第1季財報形式審閱結果出爐，瑞利（1512）近二期財報淨值均逾3億元並逾股本二分之一，將恢復普通交易，相關措施自20日起執行。

其餘自20日持續執行處置措施的個股還包括：福懋油併案持續停止交易；大飲持續列為全額交割股；台揚、力銘繼續列為全額交割股，併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所解釋，福懋油先前上市有價證券已暫停買賣在案，經查公司未依法令期限公告申報第1季財報，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，相關股票併案停止買賣。

大飲之前上市有價證券遭打入全額交割，經查公司最近二期公告申報的財報顯示，雖然淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，但仍有同細則第49條第1項第14、19款情事，相關股票繼續列為變更交易方法。

台揚先前上市有價證券遭打入全額交割，經查公司最近期公告申報財報顯示，淨值已低於財報所列示股本十分之三，依規定相關股票繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

力銘上市有價證券先前遭列入全額交割股，經查公司最近期公告申報財報顯示，淨值已低於財報所列示股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，依規定相關股票繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。