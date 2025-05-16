外資敲進金控和貨櫃三雄 連11日加碼台股
外資今天續買超台股新台幣157.13億元，助攻加權指數上漲113點收復21800點，外資連11日累計加碼台股規模達2165億元，今天強力布局金控和貨櫃三雄，並敲進台積電，連6日加碼台積電累計達4.6萬張。
台積電擺尾、金融勁揚、航運強勢助攻，加權指數今天終場上漲113.44點，收在21843.69點，成交值新台幣3427.42億元。三大法人合計買超116.89億元，其中自營商賣超6.07億元，投信賣超34.17億元，外資及陸資買超157.13億元。
根據統計，外資已連續11個交易日加碼台股，累計規模超過2165億元。
觀察外資買賣超個股動向，外資今天強力布局金控和航運股，買超前3名為中信金3.98萬張、陽明3.84萬張、國泰金2.97萬張，加碼玉山金、長榮、台企銀、新光金、聯電、凱基金、萬海、永豐金、台新金、群益優選非投等債ETF等，均超過萬張。
外資今天也加碼台積電1082張，連6日敲進台積電累計達4.6萬張。
外資今天賣超前3名依序為群創1.43萬張、仁寶1.21萬張，以及國泰永續高股息ETF約1.08萬張。外資今天也賣超鴻海2711張，連2賣。
台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪指出，台股今天勁揚，主要是下週COMPUTEX電腦展題材帶動，此外美國總統川普中東之行激勵市場對AI商機信心，加上外資已連續11日敲進台股，資金回流，帶動台股強升填補4月初指數缺口。
展望台股後市，黃文清表示，後續觀察半導體關稅政策進展，以及目前高額對等關稅緩課期間產業提前拉貨潮動向，匯率變化也值得觀察。
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