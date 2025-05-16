第1季財報出爐 五檔上市股票遭證交所處置

上市公司2025年第1季財報形式審閱結果處置情形，臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至2025年6月2日外）2025年第1季財務報告相關處置，瑞利（1512）等五檔股票將遭處置，證交所自5月20日起執行處置措施。

一、併案停止買賣：

福懋油脂（1225）因先前有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查該公司未依法令期限公告申報2025年第1季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券併案停止買賣。

二、恢復交易方法：

瑞利企業前因有同細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報財務報告顯示淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，其上市有價證券恢復交易方法。

三、繼續列為變更交易方法:

大西洋飲料（1213）前因有同細則第49條第1項第1、14、19款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報財務報告顯示淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，核已符合同細則第49條第2項第1款規定，惟仍有同細則第49條第1項第14、19款情事，其上市有價證券繼續列為變更交易方法。

四、繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式：

1. 台揚科技（2314）因先前有同細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。嗣查該公司最近期公告申報財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

2. 力銘科技（3593）因先前有同細則第49條第1項第1、3款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。嗣查該公司最近期公告申報財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，核有同細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。