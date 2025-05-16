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上櫃公司第1季七成有獲利、94家EPS逾2元 獲利王是他

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司應於5月15日以前公告申報2025年第1季財務報告者共計849家，除樺晟（3202）及新華（5481）未於期限內完成公告申報外，其餘847家已全數完成。經統計上櫃公司2025年第1季營收7,042億元，較去年同期成長11%，整體營收表現相當出色，第1季合計稅前淨利即達733億元。股王信驊（5274） 每股稅後純益（EPS）23.46元，是上櫃公司的獲利王。

櫃買中心指出，整體市場有獲利的上櫃公司共計595家，約占上櫃公司之70%，其中較2024年同期成長之公司計有410家，約占上櫃公司48％。在EPS方面，10元以上之公司計有3家，5元以上未達10元的公司計13家，2元以上未達5元之公司計78家，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃/上櫃公司資訊/上櫃財務統計報表/上櫃公司財務排名/上櫃EPS排名）查詢。另投資人亦可善用公開資訊觀測站「彙總報表專區/財務報表/財務比率分析/財務比較e點通」或至「單一公司/電子文件下載專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「主題專區/財務及交易資訊重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

櫃買中心

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