快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

全體上市公司第1季稅前盈餘1.11兆元 年增28%

中央社／ 台北16日電

上市公司第1季財報全出爐，證交所今天表示，除了福懋油未如期出具財報，以及14家金控上市公司首季財報公告申報期限至6月2日，其他總共1025家上市公司第1季稅前盈餘合計新台幣1兆1130億元，較去年同期成長28.24%。

根據證交所統計，第1季全體上市公司營收10兆3014億元，較去年同期成長18.06%；稅前盈餘1兆1130億元，年增率更高達28.24%。上市公司與去年同期相比，營收、獲利均增長，反映出上市公司在國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所進一步分析，第1季獲利的上市公司有797家，約占整體上市公司比重78%；另外較去年同期成長的上市公司有497家，占比48%。

第1季獲利成長幅度較大的產業包括半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求強勁，帶動獲利成長，其他電子業受惠AI伺服器及半導體與光子測試解決方案需求強勁，獲利上升。

第1季獲利衰退產業主要為其他業、金融保險業及汽車工業。其他業受基期較高及提列鉅額預期信用減損損失，獲利銳減；金融保險業受國際金融市場波動影響，股市劇烈震盪，致獲利衰退，汽車工業受轉投資事業表現不佳及整體車市景氣回檔影響，獲利衰退。

上市公司 證交所 財報

延伸閱讀

曾揚言要買下台積電的紫光前董座趙偉國 涉貪判死緩

證交所引資 前進電腦展

紫光集團前董事長趙偉國涉貪污罪 一審被判死緩

證交所防內線交易宣導 回響熱

相關新聞

台股周漲4.44%連4紅 3大權值超車大盤、散熱奪漲幅王

台股16日在貨櫃三雄萬海（2615）等持續順風疾駛，加上輝達（NVIDIA）在台總部引爆士紙（1903）、台火（9902...

台股上漲113點收21,843點 台積電上揚5元收998元

台股16日以21731.88點開出，終場收21843.69點，上漲113.44點，漲幅0.52%，成交量3427.4億元...

輝達總部落腳北士科？士林三寶先飆再說、資產股一起嗨

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加COMPUTEX，預期將公布台灣總部選址結果，市場傳出將落腳北士科，16日早盤...

外資買超157億、連11買 爆買這幾檔金融股及貨櫃三雄

台股16日收21,843.69點，上漲113.44點，三大法人中僅外資買超157.13億元，5月以來連續11個交易日買超...

全體上市公司第1季稅前盈餘1.11兆元 年增28%

上市公司第1季財報全出爐，證交所今天表示，除了福懋油未如期出具財報，以及14家金控上市公司首季財報公告申報期限至6月2日...

外資11天爆買逾2千億元！三大法人本周敲進1187億元

台股集中市場16日震盪甩尾收高113.44點，漲幅0.52%，報21,843.69點，全日最高21,854.5點、最低2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。