全體上市公司第1季稅前盈餘1.11兆元 年增28%
上市公司第1季財報全出爐，證交所今天表示，除了福懋油未如期出具財報，以及14家金控上市公司首季財報公告申報期限至6月2日，其他總共1025家上市公司第1季稅前盈餘合計新台幣1兆1130億元，較去年同期成長28.24%。
根據證交所統計，第1季全體上市公司營收10兆3014億元，較去年同期成長18.06%；稅前盈餘1兆1130億元，年增率更高達28.24%。上市公司與去年同期相比，營收、獲利均增長，反映出上市公司在國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。
證交所進一步分析，第1季獲利的上市公司有797家，約占整體上市公司比重78%；另外較去年同期成長的上市公司有497家，占比48%。
第1季獲利成長幅度較大的產業包括半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求強勁，帶動獲利成長，其他電子業受惠AI伺服器及半導體與光子測試解決方案需求強勁，獲利上升。
第1季獲利衰退產業主要為其他業、金融保險業及汽車工業。其他業受基期較高及提列鉅額預期信用減損損失，獲利銳減；金融保險業受國際金融市場波動影響，股市劇烈震盪，致獲利衰退，汽車工業受轉投資事業表現不佳及整體車市景氣回檔影響，獲利衰退。
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