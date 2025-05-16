外資11天爆買逾2千億元！三大法人本周敲進1187億元
台股集中市場16日震盪甩尾收高113.44點，漲幅0.52%，報21,843.69點，全日最高21,854.5點、最低21,697.85點，成交值3,427.42億元，三大法人買超116.89億元，累計一周三大法人買超1,187.22億元，其中，外資連11日已買超2,165.21億元。
統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超157.13億元；投信賣超34.17億元；自營商賣超（合計）6.07億元，其中自營商（自行買賣）買超9.69億元、自營商（避險）賣超15.76億元。
觀察集中市場16日收漲停個股共有12檔，資產股為大贏家。依股價漲幅排序分別為：豐達科（3004）收121元，虹冠電（3257）收60.6元，台火（9902）收16.55元，群電（6412）收116元，尼得科超眾（6230）收155元，士紙（1903）收57.6元，昶昕（8438）收34.35元，新紡（1419）收47.65元，中航（2612）收50.5元，萬海（2615）收111元，士電（1503）收184元，喬鼎（3057）收12.3元。
累計一周，集中市場上漲928.65點、漲幅4.44%，周線連4紅，日均量增至3,530.4億元。三大法人買超1,187.22億元。
統計一周三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超996.91億元，投信買超56.18億元；自營商買超（合計）134.12億元，其中自營商（自行買賣）買超89.34億元、自營商（避險）買超44.78億元。
觀察本周五大權值股表現，台積電（2330）收998元，周漲幅5.16%，期間最高達1,000元；聯發科（2454）收1365元，周漲幅3.02%，期間最高1,380元；鴻海（2317）收158元，周漲幅7.48%，期間最高163元；富邦金（2881）收81.9元，周漲幅5.81%，期間最高82元；中華電（2412）收平盤131元，期間最高131.5元。
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