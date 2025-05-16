台股周漲4.44%連4紅 3大權值超車大盤、散熱奪漲幅王

台積電（2330）今日盤中最高一度觸及990元，距離千元大關僅差臨門一腳，引爆市場熱議。不少投資人心中不禁出現期待：「台積電要重回千金了嗎？」然而，真正該關注的，或許不是那個美麗的數字，而是千金關卡背後潛藏的壓力與風險，以及更值得提前布局的機會。

2025-05-16 10:28