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台股周漲4.44%連4紅 3大權值超車大盤、散熱奪漲幅王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股16日終場甩尾收高113.44點、漲幅0.52%，收21,843.69點。圖／聯合報系資料照片
台股16日終場甩尾收高113.44點、漲幅0.52%，收21,843.69點。圖／聯合報系資料照片

台股16日在貨櫃三雄萬海（2615）等持續順風疾駛，加上輝達（NVIDIA）在台總部引爆士紙（1903）、台火（9902）等資產股多頭，以及台積電（2330）、南亞科（2408）、健策（3653）、安國（8054）等強拉尾盤下，終場甩尾收高113.44點、漲幅0.52%，收21,843.69點，總成交值3,427.42億元；櫃買市場漲0.79點、漲幅0.34%，收230.92點，總成交值796.37億元。

累計一周，集中市場上漲928.65點、漲幅4.44%，周線連4紅，日均量增至3530.4億元；櫃買市場漲7.37點、漲幅3.3%，周線由黑翻紅，日均量降至697.6億元。個股方面，散熱股動力-KY周漲46.59%，勇奪冠軍寶座；遊戲股弘煜科跌18.5%，表現相對落後。

權值股表現上，台積電、鴻海、富邦金本周漲幅皆跑贏大盤。台積電16日漲0.5%、收998元，周漲幅5.16%，期間最高1,000元、最低952元；聯發科16日跌0.36%、收1,365元，周漲幅3.02%，期間最高1,380元、最低1,305元；鴻海16日跌0.94%、收158元，周漲幅7.48%，期間最高163元、最低148.5元；富邦金16日漲1.74%、收81.9元，周漲幅5.81%，期間最高82元、最低77.6元；中華電16日收平盤131元，周線亦持平，期間最高131.5元、最低129元。

統計本周漲幅前10名個股依序為：動力-KY漲46.59%，收73元；喬鼎漲44.88%，收12.3元；橙的漲42.74%，收42.75元；長園科漲34.81%，收28.85元；美琪瑪漲33.21%，收71.4元；南亞科漲32.9%，收45.65元；益安漲29.53%，收80.7元；佰研漲28.27%，收29.95元；萬海漲28.18%，收111元；駿吉-KY漲26.43%，收45.2元。

跌幅前10大個股相對集中在軟體股，分別為：弘煜科跌18.5%，收71.8元；叡揚跌16.87%，收167.5元；鑫聯大投控跌16.7%，收40.4元；凱衛跌15.11%，收45.5元；京晨科跌15.09%，收69.2元；大塚跌14.89%，收231.5元；創泓科技跌14.49%，收121元；新華跌13.87%，收25.15元；宇峻跌13.62%，收111元；大綜跌13.28%，收235元。

累計5月至16日止，集中市場上漲1608.66點、漲幅7.95%，櫃買市場漲10.94點、漲幅4.97%。

台積電 台股 權值股

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