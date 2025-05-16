台股上漲113點收21,843點 台積電上揚5元收998元

台股16日以21731.88點開出，終場收21843.69點，上漲113.44點，漲幅0.52%，成交量3427.4億元。櫃買則收230.92點，上漲0.79點，台積電（2330）收998元，上漲5元。

盤面上以類股來看，以航運、造紙、化工、百貨、金融、觀光、營建、電器電纜、居家生活、其他等表現較為強勢，另外則以運動休閒、資服、油電燃氣、鋼鐵、網通、數位雲端等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、神達（3706）、華城（1519）、南亞科（2408）、中興電（1513）、國泰金（2882）、波若威（3163）、材料-KY（4763）、漢唐（2404）、亞力（1514）、健策（3653）、世芯-KY（3661）、中信金（2891）、士電（1503）、富邦金（2881）、皇昌（2543）、弘塑（3131）、合機（1618）等。

而量大弱勢的則有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、大同（2371）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、聯鈞（3450）、亞光（3019）、台光電（2383）、華星光（4979）、新盛力（4931）、高技（5439）、上銀（2049）、嘉澤（3533）、智邦（2345）等。

統一投顧表示美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制、Computex展在即、黃仁勳及眾多科技大佬來台演講，加上台積電技術論壇，揭露A14最先進製程技術，眾多利多因素聚集，AI概念股可望帶領指數往年線邁進。操作建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等族群。