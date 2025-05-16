快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

電腦展題材金融航運助攻 台股盤中漲百點重返21800點

中央社／ 台北16日

台北國際電腦展（Computex）下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台發表主題演講，台積電今天盤中回神，重電族群勁揚，航運強勢，助台股翻紅反彈，最高21854.50點，上漲124.25點。

到10時45分，加權指數21834.28點，上漲104.03點，成交值約新台幣1781億元，其中電子股小漲0.18%，金融勁揚1.09%，航運漲3.5%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.6%。股價超過千元的高價股維持「十三千金」。

權王台積電盤中最高996元，漲0.3%，之後在平盤993元附近整理，鴻海小跌、聯發科小跌，日月光投控跌近2.6%，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創、緯穎在平盤整理。

重電大廠華城盤中漲近4%，士電盤中觸漲停184元，中興電漲逾7.6%。貨櫃三雄長榮盤中漲近5%、萬海漲近8%、陽明漲近4%。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股受下週Computex大展題材帶動，加上5月迄今外資累計買超台股超過2000億元，資金有回流跡象，台股近期漲勢已封閉4月以來缺口。

展望台股後市，黃文清表示，台股近期漲多接近滿足點，後續觀察美國對等關稅進展、匯率變化以及景氣動向。

台積電 台股

延伸閱讀

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

賴清德錯失與黃仁勳同台契機 藍諷：總統回頭是岸

黃仁勳護航00878！成分股強彈、存股族爆衝卡位今天最後買進

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

相關新聞

台積電（2330）要重回千金股？專家建議「逢高了結」：還有重重難關

台積電（2330）今日盤中最高一度觸及990元，距離千元大關僅差臨門一腳，引爆市場熱議。不少投資人心中不禁出現期待：「台積電要重回千金了嗎？」然而，真正該關注的，或許不是那個美麗的數字，而是千金關卡背後潛藏的壓力與風險，以及更值得提前布局的機會。

輝達總部落腳北士科？士林三寶先飆再說、資產股一起嗨

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加COMPUTEX，預期將公布台灣總部選址結果，市場傳出將落腳北士科，16日早盤...

北極星藥業延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

臺灣證券交易所指出，北極星藥業-KY（6550）日前董事會通過第1季財報一案，延遲輸入重大訊息，已違反相關處理程序規定，...

財長強調不確定因素仍多 國安基金7月前不退場

財政部長莊翠雲昨（15）日表示，近來股市漲跌與美國關稅政策有關，政府持續關注市場動向，由於不確定因素仍多，國安基金在7月...

就市論勢／AI 產業鏈 擇優布局

川普關稅政策讓全球股市遭遇疫情以來最慘跌幅，惟90日緩衝協商、加上美中重啟貿易談判並先調降稅率，峰迴路轉的劇情讓市場重回牛市懷抱。市場預估聯準會今年將降息兩次，但美國經濟面臨整體關稅成本增加可能引發通膨升溫及終端需求放緩困境，下半年景氣面臨下行風險，將持續干擾股市震盪波動。

國泰證改編歌曲 推廣理財

國泰證券身為Dcard票選「年輕人最愛券商」，持續透過創新的行銷方式，提升大眾的投資理財意識，致力於打造多元、普惠的金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。