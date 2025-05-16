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台積電（2330）要重回千金股？專家建議「逢高了結」：還有重重難關

聯合新聞網／ 玩股網
台積電（2330）股價示意圖／聯合報系資料照
台積電（2330）股價示意圖／聯合報系資料照

【文．玩股華安】

台積電（2330）今日盤中最高一度觸及990元，距離千元大關僅差臨門一腳，引爆市場熱議。

不少投資人心中不禁出現期待：「台積電要重回千金了嗎？」然而，真正該關注的，或許不是那個美麗的數字，而是千金關卡背後潛藏的壓力與風險，以及更值得提前布局的機會。

千元關卡是目標還是壓力？

回顧台積電2024年站上千金後，不難發現：千元關卡成了許多專家所說的，跌破就是進場的關卡點，在這充滿套牢與獲利了結情緒的敏感區域。

當股價逼近1000元，許多過去高點進場、至今尚未解套的籌碼，容易在此時選擇出場，加上部分短線資金見好就收，形成顯著賣壓。

台積電的價值從來不是由股價的整數來定義，而是在於它在全球半導體供應鏈中不可撼動的地位。

當市場情緒聚焦在千金關卡時，理性的投資人更該審視的是資金的配置效率。

現在正是自問的時候：面對接近千元的台積電，我該抱著它等待突破？還是該把握機會，將部分資金轉向那些基期低、未來成長潛力大的AI黑馬股？

不如適時獲利了結，靜待下一個好球帶

對已經持有台積電的投資人來說，當股價接近千元，分批獲利了結是一種穩健且靈活的操作策略。

尤其在台股近期大幅上漲、指數處於相對高檔、技術面轉為震盪整理的格局下，選擇落袋為安、保留現金部位，反而能為下一波行情保留主動權。

雖然目前市場對AI題材仍保持高度熱度，但相關個股走勢分歧明顯，真正具備成長性且基期尚低的AI股，仍然存在，只是需要投資人細心挑選與等待時機。

例如：金寶（2312）為AI伺服器供應鏈也是機器人概念股，在不計算業外損失的情況下，目前本益比仍屬低檔，屬於AI浪潮中被低估的老將。

而上周所提的金居（8358）作為上游銅箔供應商，今年第一季EPS達到1.05元，即使連續上漲兩日，本益比依舊偏低，反映其基本面仍未完全反應在股價上。

這類個股不僅具備AI題材，更具備實質營運數據支撐，值得投資人中長線關注。

此外，短線上仍有不少潛在干擾因素。

白宮近日釋出訊息，預告未來幾週將公布以「美英方案」為藍圖的24項新貿易協議，這些可能涉及科技禁令、關稅與供應鏈調整，對台灣出口型企業勢必產生影響。

這些政策變數將為市場增添不確定性，投資人更應避免滿手重倉，保有資金靈活調度的空間。

與其一昧守著台積電是否能站穩千元，不如從戰略角度出發，逢高調節、觀察低基期潛力股、等待市場情緒冷卻後的真正機會，才是穩中求勝之道。

台積電的營運方向，其實從未改變

儘管短線討論聚焦於股價是否站上千元，但若將時間軸拉長，我們會發現：台積電的營收成長軌跡與長期目標，從未偏離。

不論是AI伺服器晶片、2奈米&3奈米先進製程，還是高效能運算的強勁需求，台積電仍穩居全球科技供應鏈的核心。

歷史經驗顯示：每當台積電因市場雜音或總體經濟震盪回落時，反而是長線投資人絕佳的買點。

因此，與其一昧追逐千元，不如等風險稍歇、價格拉回時，低接這樣的優質資產，才是真正的穩健策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台積電衝千金前夕，你該思考的其實是這件事！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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