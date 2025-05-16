輝達總部落腳北士科？士林三寶先飆再說、資產股一起嗨

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經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加COMPUTEX，預期將公布台灣總部選址結果，市場傳出將落腳北士科，16日早盤士林三寶士紙（1903）、新紡（1419）、士電（1503）狂歡，接力亮燈漲停，並引爆台火（9902）、南紡（1440）、農林（2913）等資產族群多頭熱情。

輝達台灣總部的設置地點備受關注，從雙北地區多處地點、桃園等皆被熱議過。外界評估，除了土地面積與相關建築法規等考量，員工通勤的方便度也是考量在內的重要因素。

輝達台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。

而台北市政府15日未證實，僅表示仍在磋商中。台北市產業發展局長陳俊安表示，輝達確實有來詢問台北市潛在基地，市府有提供相關資訊給輝達內部評估，但因涉及輝達布局與營業秘密，無法進一步說明。

新光人壽 輝達

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