4月大怒神行情 九檔台股基金逆勢淨申購逾億、規模同步增長

4月台股大怒神行情導致台股基金規模跌破5,000億元大關，為2024年1月以來首見，不過，仍有16檔各家長青基金獲投資人逆勢加碼淨申購逾億元，其中更有9檔規模維持成長表現突出。

投信法人表示，川普關稅政策轉彎，大幅降低市場恐慌情緒，台股再度收復季線，隨美國撤銷AI晶片出口禁令，加以AI發展驅動需求，增添台廠供應鏈業績題材動能，有利台股基金收復規模失土，惟關稅戰不確定性未除，建議投資人布局採分批或透過投資方法分散風險。

投信投顧公會統計至2025年4月底止)，台股基金(國內投資股票型)規模較前3月減少139億元降至4,930億元，單月跌幅2.75%高於整體境內基金的2.3%。不過，仍有不少投資人趁此波「人造熊市」逢低布局，帶動16檔台股基金逆勢淨申購逾億元，其中復華、野村、安聯、國泰（2882）、路博邁旗下九檔長青基金規模更維持成長表現突出。

復華數位經濟基金經理人陳俊中表示，台股5月以來有逐步回穩跡象，因加徵關稅因素廠商提前拉貨，預估將使第2季訂單優於預期，不過，企業獲利可能受匯率波動影響，因此布局採多元均衡配置模式，選股汰弱留強，著重受關稅影響較輕、非對美國出口為主及高股息個股。