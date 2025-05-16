上市櫃公司首季財報獲利王、EPS王、毛利率王、現金王、成長王等「五大天王」出爐，EPS王由緯穎（6669）取代長年居冠的大立光，成為單季每股獲利能力最強的公司。

根據CMoney統計，上市櫃企業（不含金控）首季獲利王由台積電的3,615億元蟬聯；單季獲利超過百億元的還有鴻海421億元、聯發科293億元、長榮273億元、廣達194億元、華碩127億元、台達電102億元。

EPS王由緯穎52.7元拿下，反映AI需求熱潮。相較之下，消費性電子前景受關稅及通膨等干擾，長年拿下EPS王的大立光首季以每股純益48.28元退居第二。

美國祭出關稅壁壘，為市場增添眾多不確定性，現金地位提升。

台積電首季底手握2.39兆元現金，高居上市櫃公司之冠，鴻海9,292億元居次，長榮以2,719億元居第三。超過千億元的依序有陽明、聯發科、廣達、台達電、大立光、和碩、華碩、聯電、光寶科、統一。

毛利率王由矽智財（IP）廠力旺、M31並列，因營運模式以晶圓價格計算權利金收入，兩家公司毛利率達100%。成長王則由事欣科以30,598%的獲利年增率奪下，受惠於航太及國防工業、工業電腦等需求帶動，營運重拾動能。