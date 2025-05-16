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上市櫃Q1賺逾兆元 57家EPS 締新猷

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

上市櫃公司首季財報昨（15）日出爐，受惠AI族拉貨、金融股維持穩健獲利等利多，單季稅後純益合計1.05兆元，為同期次高，季增1.7%，年增20.5%，連四季突破兆元大關，表現優於市場預期。

法人分析，美國對等關稅暫緩90天，將使本波拉貨搶運潮延續至Q2，但新台幣升值恐導致企業蒙受較大的匯損壓力，加上還有半導體關稅尚未公布的不確定因素，預期本季上市櫃企業獲利較首季持平或小幅下滑。

統計上市櫃公司首季財報，除福懋油（1225）、樺晟、新華三家公司外，不包含14家金融控股公司，其餘都在昨天出爐。根據CMoney資料，上市櫃公司加計14家金控公司自結獲利數字後，首季稅後純益1.05兆元，為同期次高，並有57家公司每股純益創新高，高於去年同期52家，但不如前一季的94家。

首季EPS創新高的指標公司，包括華碩、緯穎、智邦、京元電、台光電、奇鋐、川湖、健鼎、漢唐、金像電、貿聯-KY、東陽、藥華藥、星宇航空、寶雅等，以AI供應鏈、生技等族群表現較為整齊。以單季獲利排行來看，台積電以3,615億元蟬聯冠軍，第二至十名都超過百億元，依序為鴻海421億元、富邦金411億元、國泰金321億元、聯發科293億元、長榮273億元、中信金199億元、廣達194億元、華碩127億元、台達電102億元。

華碩 財報

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