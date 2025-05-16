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財長強調不確定因素仍多 國安基金7月前不退場

經濟日報／ 記者邱琮皓夏淑賢／台北報導
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照

財政部長莊翠雲昨（15）日表示，近來股市漲跌與美國關稅政策有關，政府持續關注市場動向，由於不確定因素仍多，國安基金在7月前都不會退場。

美中關稅戰日前宣告暫時休兵，激勵美股飆漲、台股昨日收在21,730點，統計國安基金4月9日進場執行第九度護盤任務迄今一個多月，台股加權指數至昨日止累計已上漲17%，據了解，此次國安基金護盤場內待命居多、實際出手有限。

國安基金進場以來的台股走勢
國安基金進場以來的台股走勢

立法院財政委員會昨日處理財政部、主計總處等預算凍結案，朝野立委關注美國對等關稅衝擊、台美談判、國安基金動態等。莊翠雲表示，國安基金進場超過一個月，未來會持續關注市場動向，由執行秘書（財政部次長阮清華）來操盤，持續觀察、採取適當作為。

美國對等關稅暫緩實施90天，世界各國正與美國展開關稅談判，莊翠雲指出，接下來要看美國實際課徵多少關稅，這也取決於台美談判結果。立委李坤城追問「可以預測國安基金至少會等到7月中之後再看情況嗎？」莊翠雲回應，7月之前是不會退場。

國安基金歷年進場被外界認為「台積電買最多」，立委詢問，這次進場是否也主要買進台積電？莊翠雲表示，國安基金進場主要發揮點火作用，維護投資人信心，至於投資操作策略，交由執行秘書妥善處理，財政部不會介入。

累計國安基金之前八次護盤，七次投報率為正，本次護盤迄今台股指數累計漲幅不少，預期國安基金買進權值股帳面都已獲利，而護盤任務預期在對等關稅變數明朗前，仍將持續一段時間。

另外國民黨立委林德福質詢時，引述外媒稱台美關稅談判涉及匯率議題，導致新台幣匯率狂升，莊翠雲表示，關稅談判是在5月1日，由行政院副院長鄭麗君領軍到美國初步諮商，後續會有更具體、細節交流與討論，「並沒有討論到匯率問題」。

除了國安基金持續護盤外，金管會4月初因為美國對等關稅而祭出的限空令，也尚未解禁。日前金管會表示，仍要觀察台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化、國內外股市表現等四大關鍵，做綜合考量。

國安基金 美國 關稅

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