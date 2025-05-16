台股外資連十買 砸了2,000億…台積閃見千元

台股自低點反彈逾4,500點後，停利賣壓出籠，昨（15）日台積電（2330）閃見千元後翻黑收市，壓抑大盤量縮下挫，終場跌52點收21,730點，連四漲止步。外資因新台幣升勢再起，持續回補75.1億元，5月來已連十買，累計買超金額突破2,000億元大關，達2,008億元。

權王台積電昨日以1,000元開出，睽違42日後再度見到千元以上成交價，但因多頭近關情怯，調節賣壓湧現，大半場股價都在平盤以下游走，最後一盤更殺出4,315張，收在當日最低點993元，所幸仍守穩年線關卡。

外資近日期現貨操作動向

觀察盤後券商進出資料，外資雖然持續回補台積電1,603張或15.9億元，但將最後一盤股價摜壓至993元的大額賣盤，主要來自美林、瑞銀、花旗環球、摩根士丹利、摩根大通等外資券商，在340至1,234張不等。

三大法人昨日買超90.1億元，其中，外資持續認錯回補75.1億元，5月以來天天買超，追高在20,500點以上，累計今年以來調節金額由4月22日最高7,919.4億元，收斂至5,428.1億元。外資在台指期留倉淨空單小減925口，降至37,208口，維持中性偏空操作。

投信單日買超18.8億元，連六買、累計買超112.3億元；自營商反手賣超3.8億元，但自行買賣部位仍小買0.8億元；八大公股券商逢低承接6.8億元，終止連五賣，主要敲進鴻海、台積電、緯創等大型電子股。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美中貿易戰趨緩，加上美國總統川普鬆綁AI晶片出口禁令、沙國大買AI伺服器等利多接踵而來，那斯達克、標普指數收復所有均線，市場氛圍由空翻多，配合外資持續買超，將力助台股波段挑戰年線。

沙國宣布啟動Humain計畫，將與輝達、超微合作打造大型AI工廠與雲端平台，激勵兩檔個股連袂大漲逾4%，美股四大指數普遍收紅，台股昨日開平高一度漲38點至21,821點本波反彈高點，但在台積電走低壓抑下，大部分時間在低檔震盪換手，呈現量縮價跌格局，成交量縮至3,527億元。

盤面上漲家數僅約三分之一，但權值股普遍收漲，前20大市值個股僅台積電、鴻海、台達電收黑，強勢族群主要分布於AI、軍工及財報亮麗個股，盤中閃見15千金，但隨弘塑跌破1,000元，台積電、穎崴接連觸及千元後壓回，最後仍剩13千金。