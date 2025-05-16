重量級股東會 添多頭柴火

台股隨關稅議題淡化，近期以N字形走勢攻上季線。法人指出，5月下旬將有聯發科（2454）、鴻海、面板雙虎、航空雙雄等重量級公司股東會陸續登場，公司派可望對關稅、匯率等展望釋疑，有助添增多頭柴火。

根據各公司先前公告，5月下旬起將有多達660家上市櫃公司舉行股東會，其中除聯發科、鴻海、中華電、台達電、聯電等大型股外，還有股王信驊、股后世芯-KY、緯穎等千金股，及貨櫃三雄、面板雙虎、航空雙雄等產業指標。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，美中互降關稅、美國撤銷AI晶片限制等利多齊發，市場風險偏好增溫，加上台北國際電腦展在即、上市櫃股東會登場，除有助軋空手、軋空單行情延續外，若公司派釋出正面訊息，將進一步提振多頭信心。

就技術面觀察，凱基投顧分析，台股昨（15）日終止連四漲，顯示調節賣壓有所增強，不排除今日盤中持續拉回，若跌破昨日低點21,674點，恐回測14日帶量長紅低點21,552點；但若守住，短多仍占優勢，上檔有望機會挑戰22,000點大關甚至半年線及年線。