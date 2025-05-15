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台指期夜盤衝高後 拉回區間震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台指期夜盤15日走勢震盪，盤中高點未能延續漲勢。截至晚間9點55分，台指期報21,680點，小跌15點、跌幅0.06%，盤中最高達21,758點，最低下探至21,629點，高低差129點，呈現區間震盪格局。

台指期夜盤今日以21,698點開出，初盤呈現賣壓出籠，拉回後出現買盤進場，指數自低點21,629點反彈上攻，一度觸及盤中高點21,758點。不過隨後遭遇賣壓，行情自高檔震盪回落，維持在21,660點附近整理。

技術面來看，短線高點暫時尚未突破前高21,889點，多空力道拉鋸。值得留意的是，盤面買賣力道接近五五波，盤中多方動能略顯不足。KD指標已達高檔區，並呈現頓化現象；趨勢指標MACD則呈現多頭趨勢。整體而言，法人表示，台指期目前仍處於高檔整理區間，需觀察後續是否有帶量突破跡象。

值得注意的是，美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日發表演說表示，Fed正在進行五年一次的貨幣政策制定架構檢討，並將於8、9月宣布新的架構，以因應2020年政策架構實施以來通膨與利率展望的重大改變。

綜合期貨法人分析，目前指數雖然震盪熄火，但5日均線向上突破季線，呈現黃金交叉，仍有下檔均線形成支撐，後市短線上在震盪過後有機會挑戰年線關卡。

此外，美國總統川普訪問中東，陸續敲定各項投資協議，不過市場仍對未來的貿易談判進展保持謹慎。所幸目前台指期暫時回檔幅度並不大，維持低不破低的多方架構。

台指期 短線 美國聯準會

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