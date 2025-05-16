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就市論勢／AI 產業鏈 擇優布局

經濟日報／ 王寧毅（統一龍馬基金經理人）

盤勢分析

川普關稅政策讓全球股市遭遇疫情以來最慘跌幅，惟90日緩衝協商、加上美中重啟貿易談判並先調降稅率，峰迴路轉的劇情讓市場重回牛市懷抱。市場預估聯準會今年將降息兩次，但美國經濟面臨整體關稅成本增加可能引發通膨升溫及終端需求放緩困境，下半年景氣面臨下行風險，將持續干擾股市震盪波動。

後續仍須關注川普能否與重要經濟體取得貿易協議、聯準會降息次數是否改變、經濟數據能否維持韌性，挺過全球經貿格局驟變過程。如果上述三大要素都能實現，台股才有再創新高動能。

全球知名企業紛紛表示將赴美投資美國製造，即便人工和生產成本面臨艱鉅挑戰，但潛在商機與政治威脅，已迫使企業選擇妥協，預期全球供應鏈將再次洗牌。此外，AI普及應用快速體現於現實生活中，Stargate計畫投資5,000億美元發展AI，將由OpenAI、軟銀及甲骨文等科技巨頭合作，對AI產業長線為正面激勵。

投資建議

台灣位處全球AI賽道前導車，預期半導體景氣上行周期可望延續，且電子業因關稅暫緩90天演變下，第2季呈現淡季不淡，企業財報獲利向上可望對台股提供下檔支撐。看好台積電（2330）先進製程供應鏈、AI產業鏈中具領導地位之零組件廠商、以及關稅受惠概念股，將逢低布局相關績優類股。

AI 關稅

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