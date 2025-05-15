外資連10買加碼75億元 狂掃金融股、聯電

台股今天下跌52.62點，收在21730.25點，外資及陸資買超新台幣75.34億元，連續10個交易日買超，主要加碼金融、聯電、記憶體及航空股；投信連6買，買超17.55億元。

台股今天開高震盪走低，早盤站上21800點，但新台幣升勢再起，資金從電子類股撤出，轉往航運及機器人概念股；加權指數終場收在21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交值降至新台幣3408.35億元。

自營商今天賣超台股3.84億元，投信買超17.55億元，外資及陸資買超75.34億元，三大法人合計買超89.05億元。

觀察外資買超前10名個股排行榜，中信金（2891）以4.12萬張居冠，其次依序為凱基金（2883）2.3萬張、聯電（2303）2.16萬張、兆豐金（2886）2.03萬張、台新金（2887）1.65萬張、華邦電（2344）1.28萬張、國泰金（2882）1.07萬張、南亞科（2408）1.05萬張、廣達（2382）8930張、華航（2610）7746張。

投信買超前10名個股包括凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債（00953B）、元大台灣50（0050）、國泰金、和碩（4938）、長榮航（2618）、長榮（2603）、長榮航太（2645）、文曄（3036）、廣達。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者電訪表示，台股這幾天「急行軍」一路狂漲，從前波低點反彈超過3000點，反彈後出現獲利了結賣壓，今天小幅回檔，屬於短線良性拉回，但逢低承接買盤仍強勢。

黎方國指出，台股這波反彈都是電子股帶動，下週有台北國際電腦展（COMPUTEX）題材，且美股第1季財報大多數優於預期，仍看好電子股表現，接下來台股有機會挑戰年線約22296點。