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證交所偕KPMG、AppWorks 再赴新加坡舉辦海外創新企業赴台上市說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所、凱基證券、KPMG、上市公司百達-KY CEO、AppWorks(由左至右)及與會來賓於【IPO In Taiwan】活動合影。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所、凱基證券、KPMG、上市公司百達-KY CEO、AppWorks(由左至右)及與會來賓於【IPO In Taiwan】活動合影。(臺灣證券交易所/提供)

為持續深入布局東南亞、推動台灣資本市場上市業務，臺灣證券交易所繼4月底與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）赴新加坡與馬來西亞進行首波市場拓展，5月13日至15日再度攜手KPMG、AppWorks的初創投及凱基證券赴新加坡深耕當地創新生態圈。

這次新加坡行程，證交所與AppWorks於5月14日共同舉辦「IPO In Taiwan:MeetTaiwan Stock Exchange」資本市場說明會，吸引逾30位來自大東南亞地區、具IPO潛力的創新企業與創投機構代表參與。活動由證交所及AppWorks說明台灣資本市場整體環境與多元上市機制，也邀請凱基證券及已上市外國公司百達-KY（2236），於會中分享赴台掛牌上市經驗，協助與會企業深入了解不同資本市場選項及布局策略，並促進未來將台灣納入上市籌資規劃可能性。

證交所這次亦參加由亞洲知名私募股權與創投媒體舉辦的新加坡資本市場論壇，與來自多國的創投、私募基金及新創企業代表深入交流，並實地拜訪當地指標創新企業，掌握大東南亞及全球創新生態圈的最新趨勢，為未來跨境資本市場的合作奠定基礎。

證交所指出，將持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，善用KPMG的在地網絡與AppWorks 深耕市場的經驗，並結合證券承銷商的力量，聚焦於吸引具未來發展潛力企業赴臺上市發展。這次行程又進一步強化台灣與東南亞創新企業的互動合作，更將加速將台灣創新板打造為亞洲創新企業的首選上市地，並朝打造亞洲資產管理中心的目標邁進。

創投 東南亞 資本市場

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