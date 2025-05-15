快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

5月到年底主要股市平均表現 群益統計：印度上漲14%最佳

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎。本報資料照片
群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎。本報資料照片

投資圈有句俗諺「sell in May，and go away！」5月賣股、10月再進場這句話是投資界的老生常談，但市場表現好像不盡如此，群益投信統計資料顯示，2000年以來每年從5月到年底的全球主要股市平均表現，整體來看，新興股市表現優於成熟股市，其中印度5月到年底平均漲幅14.86%最值得投資人留意。

市場法人表示，印度可掌握下半年消費旺季以及企業財報成長的投資契機上再攻一成，因此建議投資人不妨適度布局印度相關基金，把握投資契機。

群益投信印度研究團隊表示，統計2000年以來，每年5月到年底全球主要股市平均表現，前十名中以印度14.68%漲幅表現最佳，其次為巴西9.15%，其他依序為印尼7.8%、墨西哥6.66%、NASDAQ指數6.63%、費半5.77%、紐西蘭5.55%、泰國5.08%、菲律賓5.06%、道瓊4.95%%；整體來看，新興市場表現優於成熟市場，平均漲幅也都有5%以上的好表現，因此建議投資人Don't sell in May，反而可以擇優布局以印度為首的相關基金。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，川普對等關稅公布以來，印度股市上漲6.15%居全球股市前五名，展現內需型市場優勢，且貿易戰催化供應鏈布局速度，印度生產活動更是創下近月最佳表現，且自印度央行2月初首度降息開啟寬鬆循環、放寬信貸管制、提高所得稅免稅門檻以及外資轉賣為買後，近期大中小型股普遍反彈上揚。

此外，現階段內外資也持續買超印度股市，由於美國關稅政策對印度影響較小，加上經濟維持強韌、貨幣政策轉為寬鬆，預計外資將重新進駐，對印度股市形成新的資金動能。整體而言，印度通膨尚屬可控，預期印度央行未來持續寬鬆的方向不變，股市多頭格局可望持續。

布局

延伸閱讀

和碩重新調整製造戰略 為擴產暖身

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

不怕像陸被加稅？這個超級大國準備反擊川普

酷暑近50℃ 印度冷氣機去年銷量1400萬台破紀錄

相關新聞

台股下跌52點 三大法人買超89億

台股15日開低震盪，盤中一度翻紅至21,821.01點，可惜不敵賣壓，指數再翻黑，一度下跌108.55點，終場收在21,...

台股下跌52點收21,730點 台積電下挫6元收993元

台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。櫃買則收230.13點，下跌1.34點，台積電（2330）收993元，下跌6元。

台股持續回漲 國安基金要退場了？財長：7月前不退場

國安基金4月8日起第九次進場護盤，台股近期連日大漲，大盤指數已經回到21000點左右，立委今天關心，美國對等關稅90天緩...

台積電挑戰千元大關！台股閃現16千金 收盤僅剩13檔

台積電（2330）從4月9日盤中低點780元反彈，15日一開盤就以1,000元開出，可惜未站穩，最後一盤爆出4,315張...

5月到年底主要股市平均表現 群益統計：印度上漲14%最佳

投資圈有句俗諺「sell in May，and go away！」5月賣股、10月再進場這句話是投資界的老生常談，但市場...

川普關稅「一變數」不可不慎 國泰投信：定期定額度過震盪期

受到美中關稅戰暫緩90天的樂觀情緒影響，股市應聲強彈，而台股又因匯率升值吸引外資加大購買力道，隨台北國際電腦展（COMP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。