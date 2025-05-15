5月到年底主要股市平均表現 群益統計：印度上漲14%最佳

投資圈有句俗諺「sell in May，and go away！」5月賣股、10月再進場這句話是投資界的老生常談，但市場表現好像不盡如此，群益投信統計資料顯示，2000年以來每年從5月到年底的全球主要股市平均表現，整體來看，新興股市表現優於成熟股市，其中印度5月到年底平均漲幅14.86%最值得投資人留意。

市場法人表示，印度可掌握下半年消費旺季以及企業財報成長的投資契機上再攻一成，因此建議投資人不妨適度布局印度相關基金，把握投資契機。

群益投信印度研究團隊表示，統計2000年以來，每年5月到年底全球主要股市平均表現，前十名中以印度14.68%漲幅表現最佳，其次為巴西9.15%，其他依序為印尼7.8%、墨西哥6.66%、NASDAQ指數6.63%、費半5.77%、紐西蘭5.55%、泰國5.08%、菲律賓5.06%、道瓊4.95%%；整體來看，新興市場表現優於成熟市場，平均漲幅也都有5%以上的好表現，因此建議投資人Don't sell in May，反而可以擇優布局以印度為首的相關基金。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，川普對等關稅公布以來，印度股市上漲6.15%居全球股市前五名，展現內需型市場優勢，且貿易戰催化供應鏈布局速度，印度生產活動更是創下近月最佳表現，且自印度央行2月初首度降息開啟寬鬆循環、放寬信貸管制、提高所得稅免稅門檻以及外資轉賣為買後，近期大中小型股普遍反彈上揚。

此外，現階段內外資也持續買超印度股市，由於美國關稅政策對印度影響較小，加上經濟維持強韌、貨幣政策轉為寬鬆，預計外資將重新進駐，對印度股市形成新的資金動能。整體而言，印度通膨尚屬可控，預期印度央行未來持續寬鬆的方向不變，股市多頭格局可望持續。