台股下跌52點 三大法人買超89億

台股15日開低震盪，盤中一度翻紅至21,821.01點，可惜不敵賣壓，指數再翻黑，一度下跌108.55點，終場收在21,730.25點，下跌52.62點，成交量3,408.35億元，三大法人買超89.05億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超75.34億元，投信買超17.55億元；自營商賣超（合計）3.83億元，其中自營商（自行買賣）買超0.88億元、自營商（避險）賣超4.71億元。

台股早盤以21,776.65點開出，下跌6.22點， 指數以小跌開出後往上拉升翻紅，一度達21,821.01點，上漲38.14點，但隨後再往下翻黑， 低點下滑至21,674.32點，下跌108.55點，跌幅0.24%。

台積電（2330）早盤以1,000元開出，但未站穩千元，最後一盤爆出4,315張成交量再壓低2元股價， 終場收在993元，下跌6元；鴻海（2317）也收低， 以159.5元收盤， 下跌3.5元， 跌幅2.15%；緯創（3231）收黑，緯穎（6669）及廣達（2382）則是上漲收盤。

航運股表現強勢， 類股收盤上漲1.06%，長榮（2603）續創新高， 收在245.5元，上漲3元， 漲幅1.24%；萬海航運（2615）衝上百元， 收在101元， 漲幅3.06%；陽明海運（2609）也以紅盤作收，股價收在79.5元。