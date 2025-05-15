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不確定因素仍多 財長：國安基金7月前不退場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立委關切國安基金護盤狀況，財政部長莊翠雲表示，這幾天股市看起來還不錯，國安基金會持續關注市場動向，採取適當作為，因為不確定因素仍多，7月之前不會退場。

民進黨立委李坤城質詢先是關心今年經濟成長率，行政院主計總處主計長陳淑姿表示，這一季有急單拉貨，所以往上浮動，但第2季還有可能出現拉貨現象；主計總處對經濟成長率每季估算一次，下一次在5月28日公布最新估算，這次會考慮進關稅因素，會預估新的數據。

至於是否可以「全年保三」，她說，就目前世界各國釋出的消息，大家在關稅上協調結果還不錯，如果在這樣的情況下，影響不會太大，但台灣還有洗產地的問題，要考慮更多因素，詳細會請專家學者討論，但以目前關稅的狀況，保三是有點困難。

李坤城繼續關心這次國安基金的護盤狀況。他說，國安基金4月28日第九次進場後，至今接近一個月的時間，成效還不錯。財政部長莊翠雲表示，股市漲幅與美國關稅策略改變有關，目前會持續關注市場動向，由執行秘書操盤採取適當作為。

關稅的暫緩90天期滿後大約會在7月，李坤城詢問「是否可以預測國安基金7月之前不會退場」。莊翠雲回應，「對，7月之前應該是不會退場」，執行秘書會先觀察再採取適當的方式，「因為不確定因素還是滿多的」。

李追問「是不是這次也是台積電（2330）買最多？」莊則強調，國安基金進場主要是點火的作用，維護投資人信心，至於具體投資標的，執行秘書會做妥適處理，其他人不會去介入。

國安基金 關稅

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