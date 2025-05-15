台積電挑戰千元大關！台股閃現16千金 收盤僅剩13檔

台積電（2330）從4月9日盤中低點780元反彈，15日一開盤就以1,000元開出，可惜未站穩，最後一盤爆出4,315張成交量再壓低2元股價， 終場收在993元，下跌6元， 台積電之外，弘塑（3131）及穎崴（6515）也曾衝上千元， 早盤閃現16千金， 但收盤僅剩13千金，弘塑再跌破千元收盤。

台積電2025年技術論壇台灣場次15日召開，台積科技院士、營運 / 先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，今年台灣與海外將擴建9個廠，包含8個晶圓廠及1個先進封裝廠；台積過往平均每年蓋5個廠，台灣方面台中晶圓25廠預計2028年量產2奈米與更先進技術，高雄預計蓋五座廠包含A16與更先進技術。

張宗生指出，3奈米邁入第三年量產，今年3奈米產能預計年增60%，CoWoS持續擴充；海外美國廠與日本廠加入量產，良率和台灣母廠相近；2奈米良率初期良好，先進製程產能的3奈米產能今年增加60%，2025年下半年將開始量產2奈米。

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，AI驅動未來5/4/3奈米及更先進製程與先進封裝需求，他重申，台積最先進的A14預期2028年量產。

張曉強指出，從整個半導體市場來看，2025年半導體可望雙位數健康成長，維持2030年半導體產業挑戰1兆美元產值看法。最大來源是HPC/AI預期占比45%。

台積電股價1個多月來反彈至千元關前，也是領軍台股收復季線的要角， 早盤以1,000元開出， 加上弘塑及穎崴，一度出現16千金， 可惜台積電開高走低， 弘塑未守住千元，穎崴連續2個交易日的盤中高價也止於1,000元，台股收盤僅剩原先的13千金。