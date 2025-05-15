台股下跌52點收21,730點 台積電下挫6元收993元

台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。櫃買則收230.13點，下跌1.34點，台積電（2330）收993元，下跌6元。

盤面上以類股來看，以紡織、造紙、汽車、其他電子、玻陶、塑膠、化工、生技、電子通路等表現較為弱勢，另外則以網通、航運、電機機械、電器電纜、食品、數位雲端等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、波若威（3163）、緯創（3231）、京元電子（2449）、華邦電（2344）、台光電（2383）、鈊象（3293）、群聯（8299）、環宇-KY（4991）、新日興（3376）、台達電（2308）、大銀微系統（4576）、雙鴻（3324）、瑞昱（2379）等。

而量大強勢的則有，長榮（2603）、南亞科（2408）、廣達（2382）、萬海（2615）、陽明海運（2609）、聯發科（2454）、神達（3706）、緯穎（6669）、亞光（3019）、聯鈞（3450）、所羅門（2359）、技嘉（2376）、中信金（2891）、智邦（2345）等。

統一投顧表示，美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制、Computex展在即、黃仁勳來台演講，加上鴻海、廣達14日法說會報喜，台積電今日將舉辦技術論壇，揭露A14最先進製程技術，眾多利多因素聚集，AI概念股可望帶領指數往年線邁進。

操作建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等族群。