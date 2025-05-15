快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

台股下跌52點收21,730點 台積電下挫6元收993元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。聯合報系資料照片
台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。聯合報系資料照片

台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。櫃買則收230.13點，下跌1.34點，台積電（2330）收993元，下跌6元。

盤面上以類股來看，以紡織、造紙、汽車、其他電子、玻陶、塑膠、化工、生技、電子通路等表現較為弱勢，另外則以網通、航運、電機機械、電器電纜、食品、數位雲端等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、波若威（3163）、緯創（3231）、京元電子（2449）、華邦電（2344）、台光電（2383）、鈊象（3293）、群聯（8299）、環宇-KY（4991）、新日興（3376）、台達電（2308）、大銀微系統（4576）、雙鴻（3324）、瑞昱（2379）等。

而量大強勢的則有，長榮（2603）、南亞科（2408）、廣達（2382）、萬海（2615）、陽明海運（2609）、聯發科（2454）、神達（3706）、緯穎（6669）、亞光（3019）、聯鈞（3450）、所羅門（2359）、技嘉（2376）、中信金（2891）、智邦（2345）等。

統一投顧表示，美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制、Computex展在即、黃仁勳來台演講，加上鴻海、廣達14日法說會報喜，台積電今日將舉辦技術論壇，揭露A14最先進製程技術，眾多利多因素聚集，AI概念股可望帶領指數往年線邁進。

操作建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等族群。

AI 台積電 台股 概念股 鴻海

延伸閱讀

川普CALL訊到！台股挑戰重回多頭 00905領漲27.66%、0050、00692緊跟

台積電登千元！千金股盤中閃見16檔

台股ETF 規模衝新高

台股「三金」追捧 連四漲…短線反彈波持續推進

相關新聞

台股下跌52點收21,730點 台積電下挫6元收993元

台股15日拉回整理，早盤以21776.65點開出，終場收21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交量3408.4億元。櫃買則收230.13點，下跌1.34點，台積電（2330）收993元，下跌6元。

台股持續回漲 國安基金要退場了？財長：7月前不退場

國安基金4月8日起第九次進場護盤，台股近期連日大漲，大盤指數已經回到21000點左右，立委今天關心，美國對等關稅90天緩...

美中關稅戰休兵貨櫃股吸金 長榮飆天價、萬海衝破百元關

美中關稅戰休兵，雙方在5月12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅，全球海運市場準備迎接需求回籠，航海王再發...

台股盤中震盪翻黑回測21700點 機器人航運撐盤

台股今天走勢震盪，早盤突破21800點後進入整理，加上新台幣持續升值，電子股承壓，資金往中小型個股輪動，航運、機器人及軍...

美國關稅談判大豐收 原來聰明基金經理人早已掌握訊息

據彭博資訊等外電新聞援引，美中貿易談判前調查的5月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人在美中談判前可能已預期會有好結果，因...

台積電登千元！千金股盤中閃見16檔

台股14日在多頭氣勢推升下大漲452點，千金股族群同步走強，檔數增至14檔。今日市場焦點集中在權王台積電（2330）收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。