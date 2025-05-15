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台股持續回漲 國安基金要退場了？財長：7月前不退場
國安基金4月8日起第九次進場護盤，台股近期連日大漲，大盤指數已經回到21000點左右，立委今天關心，美國對等關稅90天緩衝期到7月，國安基金在此之前是否會退場？財政部長莊翠雲答覆，因為不確定因素還很多，國安基金7月前不會退場。
民進黨立委李坤城今天在立院財政委員會詢問，國安基金從4月8日進場後，成效不錯，台股從4月2日到5月12日只跌0.09%，到5月13日反而漲，護盤成效不錯，但美國對等關稅緩衝期到7月，國安基金接下來會怎麼做？
莊翠雲回答，台股這幾天表現不錯，也與美國關稅策略改變有關。國安基金會持續關注市場動向，採取適當作為，目前不確定因素仍多，國安基金七月前不會退場。
李坤城詢問，國安基金是不是都是買台積電？莊翠雲未正面答復，她說，國安基金主要是點火作用，增加投資人信心，但不會介入股市。
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