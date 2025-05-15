美中關稅戰休兵貨櫃股吸金 長榮飆天價、萬海衝破百元關

美中關稅戰休兵，雙方在5月12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅，全球海運市場準備迎接需求回籠，航海王再發威，長榮（2603）持續飆出天價，15日一度衝達252元，萬海（2615）則是衝破百元關卡，一度拉升至106元，盤中漲幅近半根停板。

關稅戰議題造成美線貨櫃運輸暫緩及遞延，在美中經貿會談後發出聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制繼續進行協商，預期中國大陸重啟出貨將造成海運艙位需求激增，市場看好出貨過渡壓縮後的需求，將出現供給不足的商機；業界推估全球貨量將會開始不斷增加，預期下周出貨就會開始恢復，全球貨櫃輪運價將一路墊升。

長榮今年第1季稅後純益273.58億元，年增57.39%，每股純益12.64元，年增55.28%，董事會通過去年度股利擬配發32.5元現金股利，高殖利率加持下，股價連日來都是上漲表現，且持續刷新歷史高價，15日以246元開高後一度衝達252元，再創天價紀錄。

萬海今年1季獲利亮眼，每股純益3.11元，萬海也是持續走高，15日以100元開高，一度拉升至106元，順利突破百元關卡，盤中漲幅逾4%；陽明海運（2609）以81元開出，同樣也是上漲表現。