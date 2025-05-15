美國關稅談判大豐收 原來聰明基金經理人早已掌握訊息
據彭博資訊等外電新聞援引，美中貿易談判前調查的5月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人在美中談判前可能已預期會有好結果，因投資者悲觀情緒降溫，有淨59%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，相較前一個有淨82%為該調查史上最悲觀數據，悲觀預期有所緩和。
進一步看，5月調查中，僅1%的受訪經理人認為經濟可能衰退，對比上個月為42%，經濟軟著陸預期回歸普遍共識，61%的經理人如此預期。
此外，30%經理人預期未來一年的全球通膨將攀升，較上月顯著下滑，46%的經理人預期聯準會今年度可能將降息2碼、25%認為將有3碼降息空間。
在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨17%減碼回升至淨13%減碼，其中美股配置由淨36%減碼進一步下降至淨38%減碼，對於歐股配置則由淨22%加碼攀升至淨35%加碼，反應經理人對於美元的配置為淨17%減碼，為19年來低點。對於債券的配置比重則下降，由上個月的淨17%加碼轉為淨1%的減碼。
在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續兩個月霸榜最擁擠交易。
以上資料依據彭博資訊，4月美銀美林經理人調查於5月2日至8日執行，對管理4,580億美元資產的174位經理人進行調查。
接續美英達成的貿易協議，美中雙方同意在談判繼續進行之際，暫停兩國相互加徵的高額關稅為期90天，讓金融市場對於關稅衝擊經濟前景的擔憂大幅降溫，推動多數股市皆已收復川普公布對等關稅政策之前高點。
富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰休兵90天進行談判，期間兩國互課關稅稅率大幅調降超出市場預期，此外，媒體指出川普團隊已設定一份約20個美國貿易夥伴的優先談判清單，涵蓋亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲等國家，被視為川普政府試圖制定可複製的談判樣板，便於快速推動並完成更多雙邊協議，預期關稅談判進展有利風險性資產續揚。
富蘭克林證券投顧建議，投資人應密切關注美國貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，樂觀中仍應保留風險意識。著眼川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞尋找機會，建議採取全球化布局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，印度股市短線因地緣政治衝突的震盪無礙其長期多頭格局，空手者可留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5~10%資金承接，提高投組多樣性。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，目前美國經濟情況良好，經濟成長仍屬堅韌，失業率處於歷史低檔，通膨也處降溫軌道儘管略有停滯，一些大型科技公司評價水準已明顯修正，投資吸引力提升，目前為投資組合中新的投資焦點，此外，民生消費等防禦性較強的領域則是不確定時期的避風港，未來可能難以期待像過去幾年的高回報環境，在高波動、潛在低回報時期，不完全依賴資本增值，而是尋求像高股利股有較穩定收入與表現的標的，是投資人不錯的選擇。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，儘管預期違約率將自歷史低檔攀升，但仍將低於長期均值，因為企業在進入關稅引發的不確定性與市場波動前，基本面體質處於非常強勁的位置，目前也仍普遍具有強勁的信用狀況與健康的流動性，而由政策變化導致成長面的恐慌並不是對於償債能力的恐慌，經過幾次的市場洗禮後，目前體質較弱的企業在非投資等級債市中已明顯減少。
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人克雷格•卡麥隆表示，美國川普政府政策引發的地緣政治情勢變化，提供歐洲國家增加國防支出的誘因，德國近期推動的5,000億歐元一籃子計畫(約佔德國2023年GDP的11%)，其中1,000億歐元將專門用於氣候資金，其餘資金將聚焦在「民防、交通、醫院、能源、教育、科學、研發、照護和數位化」。德國的專案基礎設施基金朝正確的方向邁出了一步，預期將成為經濟成長和投資者信心的積極催化劑。
此外，當前的地緣政治情勢讓歐盟兩大經濟體-法國和德國在許多關鍵問題上比過往更加團結，再加上美國的貿易威脅和俄羅斯的侵略，有助讓歐洲團結以抵禦共同風險，包括英國和挪威在內的非歐盟國家在內，將有助於改善並加速決策。投資人不應低估歐洲的轉變，因為這些轉變可能為歐洲經濟成長加速和股市強健表現奠定基礎。
富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本股票交易價格比已開發市場同類股票低20%-25%，在經歷了三十年的通貨緊縮之後，隨著企業改革和國內經濟恢復正常，結構性股本回報率有望大幅改善。對於受益於日本國內相對穩定經濟情勢的國內企業建議採取加碼策略，以國內需求為導向的類別包含銀行、具定價權且市占率持續擴增者，以及國內資本支出週期的受益者等，對於倚賴海外需求的公司則需要進行嚴格篩選，通常需要涉足具有結構性成長前景的終端市場，例如半導體以及航空航太和國防等。
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