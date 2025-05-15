台積電登千元！千金股盤中閃見16檔

美國總統頻頻對Fed施壓，希望加快降息腳步，他近日又在社群媒體上發文砲轟「『慢半拍先生』鮑爾有什麼問題？」PTT網友無言表示，「降息是為了刺激經濟，但是川普又說現在經濟一片大好，他們倆真是急驚風遇到慢郎中」，其他人笑稱「川普自己亂搞關稅的，要不然早降息了」。

2025-05-15 09:17