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台積電登千元！千金股盤中閃見16檔

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股14日在多頭氣勢推升下大漲452點，千金股族群同步走強，檔數增至14檔。聯合報系資料照
台股14日在多頭氣勢推升下大漲452點，千金股族群同步走強，檔數增至14檔。聯合報系資料照

台股14日在多頭氣勢推升下大漲452點，千金股族群同步走強，檔數增至14檔。今日市場焦點集中在權王台積電（2330）收盤是否順利站上千元大關，截至上午9點半，盤中閃見16檔千金股。

目前千金股仍以信驊（5274）、世芯-KY（3661）位居股王、股后，觀察昨日除創意收平外，其餘全數收紅，其中祥碩（5269）強漲8.5%最為亮眼，新晉千金弘塑則大漲65元、收1,010元，成功卡位千金俱樂部，因而增至第14檔。

然而，截至今早9點半，多數千金股出現回檔修正，台積電、穎崴（6515）盤中一度站上千元大關，弘塑（3131）則以1,005元開出，但隨後均拉回千元以下整理，盤中短暫出現16檔千金股的榮景後迅速收斂，顯示高價股追價動能趨於保守，市場氣氛轉趨觀望。

隨著資金近期持續聚焦高價電子股，市場關注焦點再次回到台積電。台積電近期股價持續走強，今日盤中頻頻挑戰千元關卡，收盤能否順利突破並穩站千元大關，備受市場矚目。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，儘管近期短期內匯率波動可能帶來財務壓力，但台積電的長線結構性獲利能力依然穩固，因此無需過度擔憂。

目前台積電股價反映2026年預估本益比約12.5倍左右，股息殖利率約2%，整體評價仍具吸引力，基本面穩健。因此重申對台積電「優於大盤」評等，後市可期。

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