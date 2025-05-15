台積電開盤漲1元登千元 台股開低走高

台股15日開盤指數下跌6.22點，開盤指數為21,776.65點。台積電（2330）開盤價1,000元，上漲1元。

群益投顧表示，美中談判持續往正面方向前進、新台幣匯率趨穩、輝達接獲中東地區大單、地緣政治風險降溫等利多因素，有利台股短期表現。輝達執行長黃仁勳來台拜訪供應鏈、兆元聚餐、COMPUTEX演講、外媒聯訪等，可望再度金口大開點石成金；英特爾新任執行長陳立武亦將訪台，COMPUTEX展將再掀起實體AI與通用機器人等多項話題，皆可望推升台股攀升。時序進入5月股東會旺季，軋空單軋空手行情可期；短線樂觀偏多操作，但仍須謹慎小心、不追高殺低。

操作題材可留意：

1.輝達概念股─輝達執行長黃仁勳訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，行程剛開始即收穫頗豐。輝達5/13宣布未來五年將向沙烏地阿拉伯AI公司Humain提供數十萬高階晶片，用於當地500MW資料中心，第一階段將包含1.8萬個GB 300 Grace Blackwell以及InfiniBand網路技術。

2.機器人概念股─科技界年度盛會COMPUTEX展5/20至5/23登場，重頭戲輝達黃仁勳演講，預期AI應用將再度成為焦點話題，其中，AI結合機器人將是一大亮點，無論是工業用機器人或人形機器人，功能性與靈活度皆可望更上一層樓。

周三（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,051.06點，上漲89.37點、跌幅0.21%；S&P500指數上漲0.1%；那斯達克指數上漲0.72%；費半指數上漲0.6%。台積電ADR漲0.4%，收在194.76美元，較台北交易溢價18%。

強勁反彈出現疲軟跡象，債券殖利率持續上揚，美國10年期公債殖利率漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方；市場對貿易協議和美國經濟韌性的信心有所動搖。

輝達（NVIDIA）漲4.2%，美超微電腦（Super Micro Computer）大漲16%，延續前一個交易日大漲16%之勢；輝達（NVIDIA）漲4.2%；科技股七雄股上漲1.7%。投資人密切關注貿易局勢的發展，美國總統川普正在訪問海灣國家，獲得沙烏地阿拉伯6,000億美元投資承諾，周二美國政府宣布在中東達成AI相關協議，受此推動，一些美國科技股上漲。

三大法人周三集中市場合計買超620.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超446.9億元，投信買超31.9億元，自營商（自行買賣）買超67.1億元，自營商（避險）買超74.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加427口至3,205口，其中，外資淨空單減少230口至36,283口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少302口至7,063口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在14,700點 ; 月買權最大OI落在22,800點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14上升至1.18。VIX指數下降0.28至25.76。外資台指期買權淨金額5.07億元 ; 賣權淨金額0.08億元。整體選擇權籌碼面偏多。