輝達收漲逾4% 投顧：AI領軍台股挑戰年線

美國總統川普展開中東行，激勵科技股走勢，輝達接獲中東大單、股價收漲4.16%，標普500指數連3紅。投顧指出，台股已站上季線約21329點，後續若成交值維持新台幣4000億元之上，且法人持續買超，人工智慧（AI）概念股可望帶領指數往年線約22294點邁進。

投資人等待美國將公布最新零售銷售數據和生產者物價指數（PPI）通貨膨脹數據，美股主要指數14日走勢震盪，道瓊工業指數終場下跌89.37點或0.21%，收42051.06點；標普500指數上揚6.03點或0.10%，收5892.58點；那斯達克指數揚升136.73點或0.72%，收19146.81點；費城半導體指數上漲29.38點或0.60%，收4960.74點。

在AI概念股點火下，台股14日開高走高，終場上漲452.73點，收在最高21782.87點，日線連4紅，突破季線21329點反壓，成交值放大至新台幣4093.33億元；台積電挾調高股利題材強勢衝鋒，終場上漲30元，漲幅3.1%，收在999元。

自營商14日買超台股142.09億元，投信買超29.21億元，外資及陸資買超447.15億元，三大法人合計買超618.45億元。

產業訊息方面，鴻海第1季毛利率和營益率呈現季減，但稅後獲利421.08億元，僅較去年第4季旺季季減9%、年增達91%，創同期新高，單季每股盈餘3.03元。

代工廠廣達第1季獲利創單季歷史新高，歸屬母公司稅後淨利約194.98億元，季增22.8%、年增61.6%，每股盈餘5.06元，賺逾半個股本。廣達原本預估今年資本支出將達150億元至160億元，為因應AI伺服器強勁需求，已將今年資本支出上調到200億元。

代工廠仁寶第1季毛利率達5.24%，為2010年第2季以來、近15年新高，歸屬母公司稅後淨利達21.91億元、年增16%，每股盈餘0.5元。

代工廠和碩第1季歸屬母公司稅後淨利43.03億元，季增15.1%，年增32.1%，每股盈餘1.62元。和碩並宣布向宏達電取得桃園市桃園區土地及建物，交易總金額56.38億元，藉此擴張產能。