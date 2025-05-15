聚隆可轉債申報生效 子公司聚泰迎成長拐點、朝向公開發行登錄興櫃

隨著ESG實踐深化、綠色原料滲透率提升與國際品牌導向趨於明確，聚隆（1466）與旗下子公司將同步受惠。藉由「本業營運回穩＋子公司資本與事業爆發力」雙引擎驅動，聚隆已正式邁入全新的成長周期，未來營運潛力備受市場關注。

聚隆第四次有擔保可轉換公司債正式申報生效。這次CB將採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標訂為票面金額100%，實際發行金額將依拍賣結果而定，總發行上限金額為新台幣4億元，主辦承銷商為國票綜合證券。這次資金將用以償還銀行貸款，強化財務結構，長期發展方向將持續以充實營運資金與推動公司持續升級轉型為目標。

聚隆長期專注於尼龍紗與聚酯紗等合成纖維的研發與製造，為台灣紡織產業中具代表性的標竿企業。近年積極推動轉型升級，聚焦高附加價值的環保機能性纖維領域，以回應全球市場對永續發展（ESG）與綠色製造日益升溫的趨勢，並逐步取得多家國際品牌的產品認證與長期合作關係。

旗下子公司聚泰環保材料為全球唯一具備規模化纖維素生產技術的領先企業，專注於建構低碳、永續、高性能的綠色供應鏈。聚泰歷經十餘年研發與市場耕耘，已於2024年成功轉虧為盈，並迎來明顯成長拐點。目前訂單需求強勁、產能長期滿載，並有多家國際品牌客戶進行合作指定採購。聚泰已規劃於今年底前辦理公開發行，並以登錄興櫃為目標，預期將為集團營運注入強勁的資本動能與成長潛力。

此外，聚隆子公司聚茂生技也積極拓展多元事業版圖。在既有纖維與紡織成品OEM、ODM業務基礎上，聚茂生技今年在台灣的線上線下通路布局表現亮眼，並持續布局寵物照護產品與食品市場。目前已推出涵蓋機能性保健食品、軟咀嚼錠、零食、貓砂、洗毛精與吸水毛巾等多元化產品組合，未來將朝向天然、溫和、高效為核心理念，持續擴展寵物生活照護全系列商品。