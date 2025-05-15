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MSCI全球小型指數 新增三檔
MSCI昨（14）日公布半年度調整結果，台股個股方面，MSCI台灣指數成分股檔數維持88檔不變，全體成員不變，在MSCI全球標準指數中也沒變動；在MSCI全球小型指數中，台股新增光聖、新應材及台特化三檔。
在MSCI台灣指數中，本次權重調升最多個股為藥華藥，權重為0.31%，調升0.02個百分點；權重調降最多的則是台灣大，權重為0.49%，調降0.02個百分點。最新調整後的權重同樣在29日收盤生效。
MSCI台灣指數涵蓋台灣股票全市場（包括集中市場及櫃買市場）約85%的流通市值，成分股仍以台積電最大，超過50%，其次為聯發科、鴻海、富邦金、中信金、台達電、廣達、國泰金、聯電、中華電等。追蹤MSCI台灣指數的ETF包括富邦摩台（0057）及元大MSCI台灣（006203）。
至於MSCI全球小型指數的成分股，則變動較大。台股新增三檔，即光聖、新應材及台特化；刪除24檔，包括朋程、鑽石生技、定穎投控、漢磊、遠雄港、均豪、系微、桂盟、榮成、閎康、南僑、南帝、浩鼎、飛宏、立積、神隆、順德、天虹、凌陽、農林、TPK-KY、聯合再生、鈺太、合勤控。
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