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MSCI調權重…台股一平兩降 法人提醒慎防甩尾效應

經濟日報／ 記者張瀞文盧宏奇／台北報導
台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一平二降。聯合報系資料照
台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一平二降。聯合報系資料照

MSCI昨（14）日公布半年度調整結果，台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一平二降，最新調整後的權重將在29日收盤後生效。法人表示，雖本次小幅調降在預期之中，預估資金流出290億元，仍須防29日當天尾盤因追蹤指數資金調整部位產生的甩尾效應。

在本次MSCI調整權重中，台股在「MSCI全球市場指數」權重維持1.74%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.64%下調至16.56%，調降0.08個百分點；在「MSCI亞洲日本除外指數」權重由19.04%下調至18.99%，調降0.05個百分點。

MSCI權重調整
MSCI權重調整

觀察本次「MSCI全球新興市場指數」半年度調整，權重調升最多的市場為阿拉伯聯合大公國，權重增加0.15個百分點；本次權重調降最多的市場為台灣及泰國，權重都降0.08個百分點，其餘市場的權重變化不大。

MSCI這次調整大致符合國內法人先前預估，因為MSCI通常會依據個別股市相對於其他股市的表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名等，作為每次調整權重的依據。統一、台新投顧等法人表示，MSCI上一次在2月公布權重變動以來，台股表現比其他新興市場弱勢，因此這次權重遭調降並不意外。

台股權重雖遭調降，但昨日多方氣勢如虹完全不受影響，加權指數大漲2.1%，收在21,782點。且外資大舉回補446.9億元，已連九買、累計買超1,932.9億元。

對此，證交所解釋，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。而調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表資金流向。

MSCI指數是以美元計價的股價指數，是全球不少主動及被動基金產品的參考依據。MSCI在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，通常調整幅度較大，2月及8月則為季度調整。

MSCI 台股

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