台股「三金」追捧 連四漲…短線反彈波持續推進

台股昨（14）日持續上演大漲行情，在外資大買446.9億元帶動下，終場勁揚452點，收當日最高點21,782點，連四漲，成功收復季線，改寫本波反彈來新高。

法人指出，台股受惠「外資回頭、內資加碼、散戶追價」等三大資金潮助攻，短線反彈波持續向上推進，先回補「川普缺口」，昨日再大漲2.1%，蓄勢挑戰22,000點整數關卡，再挑戰半年線22,167點。

外資連九買

三大法人昨日同步站在買方，聯手買超620.9億元，其中外資買超446.9億元，連九買、合計買超1,932.9億元；投信買超31.9億元，連五買、累計買超93.5億元；自營商買超142億元，連二買、累計買超165億元。

八大公股行庫逢高調節，賣超110.8億元，連五賣、累計賣超272.8億元；代表散戶的融資餘額則連五增，攀至2,120.1億元，上演軋空手戲碼；市場各方主力也紛紛回神，從多方聚集的元大總公司、當沖客聚集地凱基台北、竹科幫等活躍大買可看出端倪。

各路買盤回籠下，台積電（2330）昨天大漲30元、收999元，距重返千元大關僅一步之遙，再度扮演盤勢領漲要角；AI概念股續強，伺服器、散熱、機殼、PCB應用等全面點火，指標股台積電、鴻海、緯穎、緯創、廣達、奇鋐、勤誠、台光電等，均同步攀登波段新高，資金集中度顯著提升。

非電族群方面，金融股同步穩盤，中信金、兆豐金等高息金融具抗震特性；航運股則因運價回升與關稅議題緩解再度翻揚，長榮創高領漲，陽明、萬海跟進動能強。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等股市專家表示，美中互降關稅且關稅戰休兵90天，激勵美股與台股齊揚，看好後續走勢將呈震盪上行，惟需留意解套賣壓恐壓抑漲勢。