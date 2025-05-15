差1元 台積拚重返千元關

台積電（2330）昨（14）日再次扮演台股多頭總司令，最後一盤6,567張大單拉抬 ，終場股價大漲逾3%收999元，昨天個股期夜盤一度攻上1,010元，伴隨今日將舉辦年度技術論壇台灣場次，揭露技術藍圖與A14最先進製程2028年量產方向，有助再次提振多頭信心，為今天叩關千元開啟好兆頭，有望成為第15檔千金股。

以昨天收盤價來看，弘塑大漲65元收1,010元，成功卡位千金俱樂部，推升千金股增至14檔。資金持續回流台股，高價電子股滿血復活，昨天除創意收平盤外，其餘千金股一片紅通通，當中又以祥碩大漲8.5%、健策7.6%、弘塑6.8%高居漲幅前三強。

台積電股價走勢

進一步看收盤價，除台積電收999元外，還有穎崴收986元、AES-KY收978元、亞德客-KY收939元，也是準千金候選股。

台積電股價自3月10日收盤即失守千元，4月初遭川普政府對等關稅震撼影響，一度下探波段低點780元，隨後展開反彈行情，昨天收盤價已收復「川普缺口」前收盤價942元。

換算台積電股價從4月9日最低檔780元以來，已上漲219元，波段漲幅28%。外資昨天買超台積電1.75萬餘張，連續四個交易日買超。

法人分析，隨美國對等關稅不確定性因素暫時緩解，激勵市場買盤歸隊，帶動台積電股價觸底反彈，惟後續仍需觀察美國政策變化對市場的影響。

先進製程技術方面，台積電EDA夥伴新思科技近日已宣布與台積電持續進行密切合作，推進A14製程最先進製程的數位流程，以便為台積電最先進製程與先進封裝技術，提供健全的EDA與IP解決方案，並加速AI晶片設計與3D多晶粒設計的創新。