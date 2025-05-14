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台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台指期夜盤14日在外資買超寫下今年第二大單日買超新紀錄，波段爆買近2,000億元下，以21,802點、上漲30點開出後，一度在平盤上下震盪游走，但在晚間7點過後，隨那斯達克電子盤漲勢擴大下，一度上衝至21,889點、上漲107點，在晚間9點過後，多在21,800點關卡之上游走、上漲約50點。

美國總統川普展開中東行，與沙烏地阿拉伯簽署戰略經濟協議，為美國科技企業打開AI市場大門，其中美國科技巨頭紛紛宣布與沙國主權基金創立的AI新創公司Humain簽訂合約。在規模最大的交易中，輝達（NVIDIA）將向Humain出售數十萬顆AI晶片，首批包含18,000顆最新一代Blackwell晶片，超微（AMD）也有斬獲下，相關科技股在電子盤交易中勁揚，也帶動台指夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，重返千元大關，在21點30分時，來到1,005元、上漲8元、漲幅0.8%；電子、半導體期也分別上漲0.3%、0.5%。

台股14日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲452點，收21,782點，其中外資現貨買超446.9億元，創下今年第二大買超單日，並為連九買、合計買超金額達1,932億元，同時在台指期未平倉淨空單方面，淨空單持續小減230口、至36,283口，投信、自營商則是分別買超31.9億元、142億元，三大法合計買超620.9億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，14日台股開高走高、收紅K棒，單日量能連三增、並突破4,000億元，並站穩季線，在5日、10日、月線在下方形成多頭排列下，將有利短多格局延續，向上挑戰半年線22,167點、年線22,294點，但由於短線漲幅已大，籌碼趨於不穩定下，或有可能進入震盪期，在13日跳空缺口下椽21,330點不跌破前，多頭仍將主導後續走勢。

台指期 台股 美國

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